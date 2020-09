Sportclub Brummen actief met 35+

BRUMMEN – Bij Sportclub Brummen is het ook mogelijk voor de middenleeftijdsklasse (35-55 jaar) om een balletje te trappen. Hiervoor is door de KNVB de afdeling 35+ (7×7) in het leven geroepen.

John Willemsen is bij de voetbalclub de coördinator die alle zaken regelt rondom deze voetbaltak van de vereniging. Willemsen maakt zelf deel uit van het tweede team van de 35-plussers en doet dat met veel plezier. “Het is weer iets anders dan spelen in een elftal, wat ik overigens ook nog doe. Als je wilt meedoen met 35+ moet je ook tenminste die leeftijd hebben. Een bovengrens qua leeftijd is er eigenlijk niet. Inmiddels hebben onze twee teams een ruime bezetting. Dat is ook nodig, want als je ouder wordt speelt de blessuregevoeligheid mee en moet je wel eens een wedstrijdje laten lopen. Daarnaast is men ook wel eens verhinderd om andere redenen.”

Gezelligheid belangrijk

Zeven tegen zeven (35+) wordt gespeeld op de vrijdagavond en vindt plaats in toernooivorm. John Willemsen legt uit: “Er zijn poules van vijf teams, waarbij je vier wedstrijdjes op een avond speelt. Deze worden afgewerkt op een half speelveld op de accommodatie van één van de clubs.” Diverse spelers zijn ook zondags nog actief in een seniorenteam. Uiteraard is er voor de spelers ook de mogelijkheid om te trainen. Dat kan op dinsdag- en/of donderdagavond op De Hazenberg. “Er is nog steeds interesse in deze vorm van voetballen en op termijn hopen we het aantal teams dan ook uit te breiden.” Geïnteresseerden kunnen voor informatie contact opnemen met John Willemsen, tel. 06-23670900. “Met de wensen van nieuwe spelers wordt zeker rekening gehouden”, aldus Willemsen. “We gaan natuurlijk ook voor gezelligheid.”