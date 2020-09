EERBEEK – Ter gelegenheid van de Nationale Sportweek houdt HV Brummen een handbalspelletjesmiddag op woensdag 23 september. De activiteit is van 15.00 tot 16.00 uur in Sporthal de Bhoele in Eerbeek. Iedereen tussen de 5 jaar en 12 jaar is welkom. Aanmelden kan via de website van HV Brummen of via tel. 0575-563077of tel. 06-23701444 .

www.handbal-brummen.nl