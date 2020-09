Spankerense bedrijven hebben zaken op orde

SPANKEREN – De ondernemers op bedrijventerrein Spankeren hebben hun zaken goed op orde. Dat bleek vrijdag 17 september uit een grote integrale controle, waarbij vooral op milieu- en bouwvoorschriften werd gecontroleerd.

De controle vond plaats op initiatief van de gemeente Rheden. Aan de controle werd meegewerkt door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Liander en Politie mee. Er werd vooral gecontroleerd op milieu- en bouwvoorschriften. Er zijn 29 van de circa 80 bedrijven aan de Kanaaldijk en Edyweg zijn bezocht.

Doel van de controle was om zicht krijgen op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en te onderzoeken of er sprake is van eventuele misstanden.

De gemeente gaat deze controles regelmatig uitvoeren om malafide ondernemers of criminelen geen gelegenheid te bieden op bedrijventerreinen. Zo blijft de kwaliteit van deze terreinen in stand. Burgemeester Carol van Eert: “Het is goed dat we deze controles regelmatig gaan doen. Zo houden we elkaar scherp en dat is belangrijk. Belangrijk voor de ondernemers op de bedrijventerreinen maar ook voor de omgeving. Want een gezond ondernemersklimaat draagt bij aan een fijne leefomgeving.”

Tijdens de controle in Spankeren is een aantal zaken geconstateerd waarvoor nog een nader onderzoek plaatsvindt. Op het gebied van milieubeheer wordt bijvoorbeeld verder gekeken naar de opslag van chemische stoffen of gasflessen. Ook worden nog nacontroles gedaan op het gebied van wonen in een bedrijfspand en of dit in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Maar op die zaken na, zag alles er over het algemeen goed uit, meldt de gemeente Rheden.

De gemeente vraagt mensen die vermoedens hebben van illegale activiteiten (op een bedrijventerrein) dit te melden bij de politie via tel. 0900 8844 of te mailen naar ondermijning@rheden.nl.