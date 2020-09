‘Sorry we missed you’ openingsfilm Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Met de toepasselijke filmtitel ‘Sorry we missed you’ wil Filmhuis Doesburg weer een begin maken met het regulier vertonen van films. In de maand september worden er drie films vertoond in de LOC17 aan de Turfhavenparkeerplaats.

Er zal drie keer een andere film vertoond worden in de loods.

De data zijn woensdag 16, 23 en 30 september. De prijs bedraagt 7 euro en reserveren via de site is verplicht: filmhuis-doesburg.nl. De film begint om 20.30 uur. Er is een bar aanwezig.

‘Sorry we missed you’ is een aangrijpend verhaal van Ken Loach, dezelfde regisseur als van ” I, Daniel Blake”.Sinds de financiële crash in 2008 worstelt het gezin Turner uit Newcastle met geldproblemen. In de hoop de eindjes aan elkaar te kunnen knopen besluit Ricky, de vader van het gezin, aan de slag te gaan als zelfstandig pakketbezorger. Hij koopt een bestelbusje door de auto van zijn vrouw te verkopen die in de zorg werkt. Intussen werkt zijn vrouw Abbie zich ook een slag in de rondte en voor haar zit er niets anders op dan de bus te nemen. Ieder familielid uit het gezin met 2 kinderen weet wat ze aan elkaar hebben, maar de uitdagingen waarvoor ze staan zullen gevolgen hebben voor hun hechte band. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, blijkt als een molensteen om de nek van het hele gezin te hangen.