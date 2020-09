Soerens Archief weer open

LAAG-SOEREN – Ook het Soerens Archief heeft als gevolg van corona haar deuren gesloten gehouden en geen evenementen georganiseerd. Voorzichtig gaat zij nu weer van start. Met ingang van dinsdag 15 september zijn bezoekers vanaf 19.30 uur weer welkom in ’t Sprengenhus. Het archief is gehuisvest op de eerste verdieping. Bezoekers dienen zich wel van tevoren aan te melden via soerensarchief@gmail.com, bij Ton Eikelenboom via tel. 06-13136078 of bij Gerard Gerritsen via tel. 06 – 49994890. Als het weer mogelijk is dan willen de medewerkers van het Soerens Archief een expositie samenstellen over ‘de school’ in Laag -Soeren. Zij vragen mensen die of materiaal beschikken dit te delen, na de tentoonstelling krijgen zij dit uiteraard terug.