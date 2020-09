Sieradenstudio open voor publiek

RHEDEN – Ruim een jaar is Workshopstudio Sieraad & Zo nu gevestigd aan de Dorpsstraat in Rheden. Omdat Marianne Zoet graag laat zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van sieraden maken en de verschillende workshops die gevolgd kunnen worden, opent ze haar deuren tijdens WiekentRheden.

De materialen waarmee gewerkt wordt bestaan deels uit gerecyclede materialen, waaronder leer en rubber.

Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in de studio aan de Dorpsstraat 39 in Rheden (let op: doodlopend zijstraatje achter de Cirkel). De openingstijden zijn zaterdag 12 en zondag 13 september tussen 11.00 en 16.00 uur.

www.sieraadenzo.nl