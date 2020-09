Schoonmaakactie Velp-Zuid

VELP – Zaterdag 19 september houdt het Burennetwerk Velp-Zuid een schoonmaakactie. Om 9.30 uur is het verzamelen in inloophuis het Trefpunt aan de Schoolstraat 12. Daar kunnen alle deelnemers samenkomen en onder het genot van een kopje koffie bijpraten over wat er zoal in de diverse buurten is gebeurd. Wethouder Marc Budel is ook aanwezig. De deelnemers worden in groepen verdeeld om door Velp-(oud)Zuid te lopen en zo veel mogelijk rommel op te ruimen. Tevens is het voor de buurtcontactpersonen de ideale gelegenheid om een buurtschouw te houden. De schouwformulieren zullen klaar liggen. Voor hesjes, prikkers en vuilniszakken wordt gezorgd. Rond 12.00 uur is het de bedoeling om terug te zijn in het Trefpunt om een kleine lunch te nuttigen. De dag zal rond 14.00 uur worden afgesloten waarna een ieder door een schoon Velp-Zuid huiswaarts keert. Aanmelden om mee te doen kan via buurtsecretariaatvelpzuid@gmail.com of tel. 06 – 15492752.