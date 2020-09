Schatgraven naar afgedankte apparaten

DIEREN – BSO KSH De Boomgaard uit Dieren doet mee met de jaarlijkse inzamelactie voor kleine apparaten van Wecycle. Het thema dit jaar is Schatgraven en de kinderen gaan met een schatkaart op zoek naar afgedankte apparaten.

Veel mensen hebben in huis afgedankte kleine apparaten liggen, die heel goed gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstoffen. Wecycle ziet deze apparaten als een schat en daagt kinderen uit deze op te gaan zoeken en op school in te leveren. Hiervoor krijgen de kinderen een schatkaart om ze op weg te helpen. In ruil voor hun inzet is er een mooie beloning voor de school, een Wecycle-Recycle Certificaat en een donatie aan Stichting Jarige Job.

De inzamelactie is onderdeel van een landelijke campagne, waar ruim 190 basisscholen verspreid over heel Nederland aan deelnemen. De actie is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Voor iedere school die meedoet aan de inzamelactie doneert Wecycle bovendien een bedrag aan Stichting Jarige Job, waarmee zij kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag bezorgen. Hulp die door de coronacrisis nu extra welkom is. Het aantal aanvragen voor verjaardagsboxen steeg de afgelopen maanden met 30 procent naar 6.400 boxen per maand.