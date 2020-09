Rookvrij spelen in de Fuutstraat in Velp

VELP – Maandag 7 september openden kinderen en wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden op een feestelijke wijze de rookvrije speeltuin aan de Fuutstraat in Velp. Sinds augustus zijn alle schoolpleinen in ons land rookvrij. De kinderen die spelen in de speeltuin aan de Fuutstraat vroegen zich af waarom dat niet voor hun speeltuin geldt.

De kinderen hebben samen met omwonenden een plan gemaakt om ook hun speeltuin rookvrij te maken. Tientallen bewoners uit zeven omliggende straten hebben de rookvrije afspraak ondertekend.

Om de opening extra feestelijk te maken hebben kinderen uitnodigingen in de buurt uitgedeeld en de speeltuin versierd. Naast het openen van de speeltuin onthulden de kinderen samen met de wethouder een bijzonder kunstwerk. Deze is gemaakt door de kinderen en kunstenaar Thomaz van ‘de Verfbrigade’.

Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Daarom is het belangrijk dat speeltuinen ook rookvrij gaan worden. De speeltuin aan de Fuutstraat is de eerste rookvrije speeltuin in Velp en zelfs in de hele gemeente.

Met de campagne ‘de Rookvrije generatie’ wil de overheid voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Ook wil zij hiermee mensen helpen die willen stoppen met roken en meer rookvrije gebieden realiseren. Wethouder Gea Hofstede: “Geweldig dat de buurt met elkaar het initiatief heeft genomen. Ik hoop dat dit als een voorbeeld werkt voor andere buurten. Initiatieven voor een rookvrije speeltuin ondersteunen wij graag. Inwoners kunnen daarover altijd contact met de gemeente opnemen.”