Rondwandelingen op de herenboerderij

LOENEN – Op zaterdag 12 september en zaterdag 24 september worden er weer rondleidingen gegeven bij herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen. De start van de rondleidingen is om 9.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via grootemodderkolk@herenboeren.nl. Het is ook mogelijk om via dat mailadres een tussentijds een rondleiding aan te vragen voor een gezin of klein groepje.

De afgelopen weken is er weer van alles op de boerderij gebeurd. Kalfjes werden geboren, een nieuw toom kippen went nu langzaam aan het echte landleven… Er werd heel hard gewerkt in de boomgaard en op de akker, waar de laatste weken de oogst top is.