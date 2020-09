Rijbewijskeuringen in Beekbergen

BEEKBERGEN – Automobilisten van 75 jaar of ouder die hun rijbewijs willen verlengen, dienen hiervoor een medische keuring te ondergaan. Dit kan bij Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis de Hoge Weye in Beekbergen. Ook houders van een groot rijbewijs C/D/E kunnen hier terecht voor een keuring. Wie het rijbewijs wil verlengen, dient eerst een gezondheidsverklaring te kopen, deze in te vullen en op te sturen naar het CBR. Met de formulieren die het CBR terugstuurt, kan vervolgens een afspraak voor de keuring worden gemaakt. Dit kan bij Regelzorg via tel. 088 – 2323300. Een keuring kost 50 euro voor bestuurders van 75 jaar en ouder en 60 euro voor houders van een groot rijbewijs.