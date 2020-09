Rick Evers: Muis

Ik gilde als een keukenmeid. Zo’n kort hoog gilletje. En niet omdat ik bang ben voor muizen, maar ik verwachtte hem daar gewoon niet. Ik kwam beneden voor een pak koffie, zag in mijn ooghoek iets lopen en hup, daar was het gilletje. Helaas schrok de muis ook van mij. Snel schoot hij weg achter de spullen op de grond.

Ik inspecteerde de kelder halfslachtig, maar van de muis geen spoor meer. Ik zag wel ineens overal kleine keuteltjes en druppels muizenurine. Bij de frisdrank, het bier, de halvarinekuipjes en de pannenkoekenmix. De tagliatelle had hij zelfs aangevreten. Er zat een gat in de zak waar hij precies doorheen kon. Die moest weg. Voor hetzelfde geld heeft meneer er drie nachten in geslapen. Dat ga je toch proeven.

Ik baalde ervan. De muis had een rotzooitje gemaakt van onze supermarkt. Want zo noem ik onze kelder. Komt doordat ik mijn bijbaantje bij Albert Heijn nooit helemaal heb kunnen loslaten. In onze kelder staat alle voorraad keurig gerangschikt op soort. De etiketten uiteraard naar voren gespiegeld en alle recente datums vooraan. Alleen de product- en prijskaartjes ontbreken.

Mensen die onze kelder zien, moeten altijd of heel hard lachen, of proberen smoesjes te verzinnen om zo snel mogelijk het huis te verlaten. Ik wou dat de muis dat ook deed. Blijkbaar voelt hij zich in onze kelder net zo thuis als hamsters bij Albert Heijn. Voor ons is het nu zaak om het knaagdiertje te vinden voordat hij zijn familie en vrienden erbij haalt.

Ondertussen baal ik nog steeds van mijn gilletje. Ik ben een volwassen kerel van dik twee meter en slaak een hoog gilletje als ergens een muis loopt. Zulke dingen zou ik eigenlijk gewoon voor mezelf moeten houden in plaats van ze in de krant te zetten.