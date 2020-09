Rick Evers: Lucht

Wat een stunt. Een luchtje op de markt brengen voor € 4,99 en het ‘Lucht’ noemen. Zeeman deed het en het bleek een gigantische hit. ‘Lucht’ was overal binnen mum van tijd uitverkocht. Helaas kreeg ik er te laat lucht van, dus ik heb het niet kunnen kopen, maar het schijnt nog lekker te ruiken ook.

Lucht is natuurlijk niet zomaar een goedkoop parfummetje. Het is een dikke middelvinger naar de cosmeticareuzen die hun ruikertjes voor belachelijke prijzen aanbieden. En dan die reclames erbij. Neem die van Dior, waarin Johnny Depp met zijn auto naar de woestijn rijdt, halverwege een bizon op de weg tegenkomt en dan ineens als een malle zijn sieraden gaat begraven.

Als je dat ziet, dan is die eenvoud van Zeeman toch heerlijk? Lucht. Niets meer en niets minder. En nu zat ik op een doodgewone zondagavond eens te denken: waarom die lijn niet wat verder uitbreiden? Laten we eens beginnen met shampoo. In plaats van die onzinnige productnamen als ‘Garnier Fructis Oil Repair 3’ doen we gewoon een witte fles met in zwarte letters ‘Shampoo’.

Daarna gaan we meteen door met zeep. Ik heb thuis een pompje met handzeep staan en daar staat op: ‘savon liquide de Marseille the blanc’. Niemand weet waarom. Er komt gewoon zeep uit. Het is me trouwens sowieso een raadsel waarom alle verzorgingsproducten vaak vol staan met Franse teksten. Op een pak ontbijtkoek staat toch ook niet ‘pain d’épice’. Ik vind het zo onzinnig allemaal.

Ik denk dat veel mensen een gat in de lucht springen als Zeeman doorgaat met de productversimpeling. Want, al die onzinnige namen in het Frans, we kunnen het niet meer luchten of zien. Gewoon het beestje bij de naam noemen, de prijs omlaag en wat mij betreft is de lucht dan geklaard.