Rick Evers: Filmpje

Deze week komt ons boek uit. Schrijfmaatje Willem Verdaasdonk en ik schreven er bijna een jaar lang aan. ‘Schrijf eens even normaal, joh!’, heet het. Een beetje een gekke titel, maar het is ook een bijzonder boek. We geven er zelfs glimlachgarantie op. Is dit een ordinair promopraatje? Nee hoor, wees niet bang. Ik sta op het punt om mezelf weer ouderwets belachelijk te maken.

Dit gaat namelijk over het promofilmpje van het boek. De trailer. Die lieten we maken omdat we niets zagen in een traditionele boekpresentatie. Dan moet je al je vrienden, familie en bekenden optrommelen, een ongemakkelijk praatje houden en dan voelt iedereen zich verplicht om je boek te kopen. Bovendien: coronatijd, bijeenkomst … Niet handig. Een filmpje dus.

We schreven een script en voerden een heus toneelstukje op bij Willem thuis. En ik kan je zeggen: dat viel niet mee. De meest gehoorde zin die avond was: ‘De inhoud is goed Rick, maar je mag iets meer ontspannen’. Ook Willem kreeg wel wat aandachtspunten van de cameraman, maar had er toch opvallend meer ‘one-takers’ tussen zitten dan ik. Twee uur en twee natte oksels later zat het erop. Godzijdank.

Na een week kwam het eindresultaat, dat ik voorzichtig liet zien aan een paar mensen in mijn omgeving. ‘Eerlijk zeggen’, zei ik er steeds bij. Nou dat heb ik geweten. ‘Je kijkt wat gespannen’, zei de een. ‘Je lacht zo weinig’, appte de ander. ‘Het is een beetje gemaakt’, mailde de derde. Het was allemaal wel erg veel eerlijkheid voor mijn gekrenkte ego. En het is hartstikke duidelijk: ik ben meer auteur dan acteur. Die ene letter scheelt een boel.

Gelukkig hebben we het boek nog. Dat ik verder hier niet ga promoten, want dat is ongepast. Wil je me uitlachen, kijk dan zelf even naar het filmpje op www.schrijfeensevennormaaljoh.nl. Toen de camera uit was, deed ik trouwens weer normaal.