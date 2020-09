Rhederhof doet Jeruselema Challenge

RHEDEN – Medewerkers van zorgcentrum Rhederhof in Rheden lieten zich onlangs van hun beste kant zien tijdens het uitvoeren van de zogenoemde Jeruselema Challenge. Dit is een vrolijk dansje op een Zuid-Afrikaans nummer. Het wordt veel uitgevoerd, ook regelmatig door zorgpersoneel van ziekenhuizen en zorginstellingen. Het geeft een kleine vrolijke noot tijdens deze coronaperiode, die maar voort blijft duren.

Rinske en Anita, activiteitenbegeleiders van Rhederhof, werden door een collega op de dancechallenge gewezen en besloten de medewerkers op te trommelen om mee te doen. Na een week flink oefenen werd de Jeruselema Challenge met veel plezier uitgevoerd en gefilmd. Het filmpje is te zien op de Facebook-pagina van Rhederhof. “We hopen dat we viral gaan met de de boodschap ‘heb lief, heb geduld en doe af en toe een vrolijk dansje'”, aldus Rinske en Anita.