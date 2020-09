Rhedense fotojournalist krijgt klappen tijdens zijn werk

RHEDEN – Fotograaf Roland Heitink uit Rheden, eigenaar van Persbureau Heitink en de website GelreNieuws, is in de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 september mishandeld en bedreigd toen hij foto’s wilde maken bij een brand in zijn woonplaats. Hij heeft hiervan aangifte gedaan en de politie heeft iemand aangehouden.

Fotograaf Roland Heitink gaat regelmatig op pad om foto’s te maken van ongevallen, branden en andere 112-situaties. Dit doet hij voor verschillende (landelijke) media, waaronder Regiobode. Hij heeft ruim dertig fotojournalisten in dienst, maar trekt er ook zelf op uit.

Zo ook in de nacht van maandag op dinsdag als rond 1.00 uur een melding binnenkomt: een autobrand aan de Massenweg in Rheden. “Er hing een grimmige sfeer”, aldus Roland. “De auto is vermoedelijk aangestoken en de emoties lopen hoog op. Dit zijn wij wel gewend in ons werk. Mensen zien toch hun levenswerk of trots verloren gaan.” Roland benadrukt dat hij en zijn medewerkers de gebeurtenissen altijd vastleggen met respect voor de betrokkenen.

Omdat Roland steeds vaker te maken krijgt met verbaal geweld tijdens het werk, draagt hij een camera op zijn lijf – een bodycam – om excessen vast te leggen. Dit is tot nu toe niet nodig geweest, maar deze nacht ging het echt mis. Meerdere mensen kwamen dichtbij de fotograaf en bedreigden en intimideerden hem. “Een van de mannen sloeg me vol in mijn buik”, aldus Roland. “Ik voelde het de ochtend daarna nog steeds.” Ook werd een filmcamera afgepakt. Deze werd door een tussenbeide komende brandweerman teruggegeven. Een videolamp is gestolen en nog steeds zoek.

De politie is inmiddels gearriveerd en heeft, naar aanleiding van de beelden van de bodycam, de man aangehouden die de klap uitdeelde. Roland doet aangifte.

Roland is teleurgesteld in de gang van zaken. “Wij hebben als journalisten over het algemeen een goede verhouding met de hulpdiensten. Daarbij weten we dat emoties hoog kunnen oplopen. Vaak geven mensen na een incident aan dat het niet zo bedoeld was en vragen ze zelfs foto’s op. Er komt echter steeds meer agressie op ons af en nu is er echt een grens overschreven.”

Geweld tegen hulpverleners, maar ook tegen journalisten en persfotografen komt steeds vaker voor. “We zorgen dat er nieuwsgaring is. Iedereen heeft recht om te horen en te zien wat er gebeurt. Het mag niet getolereerd worden dat journalisten op straat hun werk niet meer kunnen doen, doordat ze bedreigd, geïntimideerd of zelfs mishandeld worden. Ik heb er begrip voor dat er (heftige) emoties spelen bij incidenten, maar zal geweld nooit accepteren.”

Foto: Persbureau Heitink