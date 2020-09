Rheden geeft extra subsidie aan Voedselbank in Arnhem

GEM. RHEDEN – Het college van B&W van de gemeente Rheden heeft besloten 5.000 euro extra aan de voedselbank in Arnhem te geven. Dit omdat er in de afgelopen tijd meer voedselpakketten zijn verstrekt in de gemeente dan vóór de coronacrisis.

De Voedselbank Arnhem heeft de afgelopen maanden wekelijks aan ruim tweehonderd huishoudens in de gemeente Rheden een voedselpakket verstrekt. Dat zijn veel meer pakketten dan normaal het geval is.

De voedselbank heeft inmiddels haar werkwijze aangepast. Bij acute nood is het mogelijk per direct en persoonlijk een aanvraag te doen voor een voedselpakket, voor een periode van drie maanden. Zo probeert de voedselbank de grote groep mensen, die als gevolg van de coronacrisis niet langer in de meest belangrijke levensbehoeften kan voorzien, te ondersteunen.

De voedselbank is afhankelijk van donateurs, sponsors en anderen die hun werk een warm hart toedragen. Dat warme hart werd de afgelopen maanden op verschillende manieren zichtbaar. Zo organiseerden supermarkten klantenacties en doneerden ze geld en producten aan de voedselbank. Samenwerkende Velpse ondernemers schonken een flinke waardecheque. Ook de gemeente Rheden ondersteunt de voedselbank door middel van een (extra) subsidie.

Wethouder Gea Hofstede: “Ik heb grote waardering voor de ondernemers die met hun acties de voedselbank steunen en zeker ook voor alle (anonieme) donateurs en vrijwilligers uit het bedrijfsleven en ‘gewone’ inwoners. Zij geven samen de voedselbank middelen om mensen net dat steuntje in de rug te geven dat ze nodig hebben. Als gemeente Rheden willen wij daarin niet achter blijven en daarom hebben wij voor dit jaar de voedselbank in Arnhem een extra subsidie gegeven om deze moeilijke tijd voor onze inwoners op te kunnen vangen.”