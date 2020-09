Reuzenbomen verdwijnen uit de Loenermark

LOENEN – Het natuurgebied De Loenermark en Loenense bos, samen ongeveer 1200 hectare groot, was ooit een productiebos. Het eerste deel van het bosgebied vanaf De Droefakkers uit het centrum van Loenen heeft de benaming van Loenense bos verloren. Het Geldersch Landschap die het beheer heeft van dit gebied heeft gekozen voor de naam Loenermark voor het gehele gebied.

Er werden toen nauwkeurig bomen geplant en gekapt. De beheerders gekozen voor boomsoorten die snel groeiden en daarom een goede opbrengst hadden. In de loop der jaren is er een geheel ander beheer van de bossen gekomen. Het systematisch planten en kappen van percelen in deze bossen behoort tot het verleden. De houtproductie is geen voorwaarde meer voor een goed beheer. De natuurorganisatie streeft er nu naar om buitenlandse boomsoorten geleidelijk uit de bossen te kappen. Daarom zijn al veel amerikaanse eiken verdwenen.

Een flink aantal jaren geleden waren de vorige beheerders een groot voorstander van het planten van de douglas. Een boomsoort die hier eigenlijk van oudsher niet thuishoort maar het wel prima doet op de Veluwse zandgronden. Bovendien is tijdens de jaren van de werkverschaffing een groot deel van het Loenense bos omgespit en hier is huisafval onder gemaakt. Dit had ook een gunstig effect op de groei van vooral de douglasbomen. Deze kaarsrechte bomen hebben op verschillende plekken een geweldige hoogte bereikt. Geldersch Landschap laat nu regelmatig deze reuzen kappen. Naar schatting zijn de bomen wel ongeveer zestig meter hoog. Grote machines zijn bezig om de bomen te vellen en te ontdoen van de takken. Vanuit de bossen gaan de reuzen naar de zagerijen om verder verwerkt te worden.

Plekken die zodoende in het bos vrij komen zijn een tijdlang niet meer ingeplant. De natuur kon haar gang gaan. In korte tijd groeide er allerlei groen, vooral jonge douglasboompjes. Nu wordt op enkele plekken kleine perceeltjes met gaas afgezet om de kleine ingeplante boompjes te beschermen tegen vraat van herten en wilde varkens.