Retrospectief: Zicht vanaf de veerstoep

Deze week in deze rubriek een foto van een erg bekend stukje Dieren. Bovendien is het één van de weinige plekjes in het dorp waar de slopershamer het beeld in ruim een eeuw tijd niet volledig heeft veranderd. Deze foto uit circa 1905 toont de kruising Veerstraat, Lagestraat en Aan ’t Veer. De fotograaf stond met zijn rug naar het haventje, naast de aanlegplaats van de veerpont Dieren-Olburgen.

Dat het gebied aan de IJssel economisch van belang was, blijkt wel uit de opslag van grote boomstammen. Die wachtten op verder vervoer, de transportwagen staat er nog bij. De productiebossen van de Veluwezoom zorgden voor een constante aanvoer van stammen en Dieren kende in die tijd twee grote houthandels. Links vooraan liggen enkele bulten met mogelijk keien. Niet goed te zien. Het kunnen ook zomaar bijvoorbeeld voederbieten zijn.

De bebouwing op de hogere gronden is veel beter te herkennen. Links het pand waarin toen Pension IJsselzicht gevestigd was. Een geliefde pleisterplaats met een fraai uitzicht over de de uiterwaarden richting Achterhoek en Doesburg. Aan de grote schuren verder links, is te zien dat de Lagestraat veel bedrijvigheid herbergde. De grote tweeslag midden op de foto zijn de huisnummers 73 en 75 van de Lagestraat. Het rechterpand was een winkel in koffie, thee en tabak. De smalle zijde van het pand daarnaast, was het woonhuis van de timmerwerkplaats van J. Steinvoort. Het adres was Veerstraat.

Het pand helemaal rechts is de villa van de Dierense architect G.J. Uiterwijk. Hij tekende het voor zichzelf, op één van de mooiste locaties van het dorp. Die Uiterwijk is trouwens de ontwerper van veel markante gebouwen in de gemeente Rheden. Hij tekende bijvoorbeeld mee aan het oude hoofdgebouw van Gazelle. Maar hij ontwierp ook de dubbele villa aan de Hogestraat, toen die plek vrij kwam na het afbranden van hotel Wapen van Gelderland. Voor het Hof te Dieren ontwierp hij de ijskelder en voor Middachten de gelijknamige boerderij in De Steeg. Ook het strooien dorp in De Steeg werd mede door Uiterwijk getekend. Met recht een gezichtsbepalende architect. Zijn eigen statige villa is inmiddels verbouwd tot een appartementencomplex.