Retrospectief: De herder van De Hoeven

In Beekbergen kennen de ouderen nog het merkwaardige verhaal van de herder van De Hoeven. Aan deze (toen) zandweg woonde lang geleden een herder. Hij kon met hoeden van de schapen een sober inkomen verdienen. Zelf had hij enkele schapen en wilde graag ook een grote kudde hebben. Hij was een hebzuchtig man die graag snel rijk wilde worden. Ook een erg gierige man die zich niet bekommerde om de noden van anderen. Zijn vrouw moest thuis op het keuterboerderijtje al het zware werk doen en ook nog voor de kinderen zorgen. Zij kreeg vaak te horen dat zij teveel geld uitgaf. Iedereen kreeg een hekel aan de herder. Wanneer iemand aanmerkingen had op zijn leven zei hij: “Ieder voor zich en God voor ons allen.”

De pastoor van Beekbergen was niet te spreken over de houding van de herder en waarschuwde hem dat hij door zijn houding en hebzucht de verkeerde kant op ging. Als hij zijn leven niet beterde zou hij in de handen vallen van de Satan.

Eindelijk ging toch de wens van de herder in vervulling. Naast zijn boerderijtje kwam een paar akkers te koop. Hij had al zoveel geld bij elkaar geschraapt dat hij deze kon kopen. Hij voelde zich de koning te rijk. Het werd een prachtig vruchtbaar jaar. Er groeide veel.

Op een warme zomerdag liep hij weer met grote hebzucht in de ogen langs het wuivende graan. Boven het bos zag hij ineens een zware donkere wolk met grote snelheid naderbij komen. Angst bekroop de gierige man. Hij was bang dat de windhoos zijn oogst zou vernielen. Plotseling striemde een felle hagelbui over het land. Een vracht stenen kwamen naar beneden. Sommigen zo groot als duiveneieren. De stenen vernielde al zijn koren. Alles lag plat op het land.

De herder raakte in een toestand van razernij. Dit werd nog erger toen hij zag dat het graan van de buren nauwelijks beschadigd was. Hij greep zijn geweer en schreeuwde, tegelijkertijd met het wapen in de inktzwarte wolk vurend: “Als God mij wil straffen dan schiet ik hem uit de hemel.” Bij het tweede schot viel ineens een enorme donderslag. De herder verdween spoorloos. De hele buurt was sprakeloos. Men was er meteen vano vertuigd dat de Satan de herder had gehaald als straf voor zijn hebzucht en zonden. Niemand heeft ooit iets meer gehoord van de gierige herder.