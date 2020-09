Retrospectief: Boerderij De Kleine Veenkamp, Loenen

Tot 1967 stond aan de Horstweg in Loenen een oude boerderij, die bewoond werd door de familie Mom. Deze werd De Kleine Veenkamp genoemd. Aan de andere kant van de Loenense Molenbeek, die langs de Horstweg stroomt, staat nog altijd een oude boerderij die De Grote Veenkamp heet, waar de oudste boom van Loenen staat.

De boerderij van Mom, die naar schatting ruim tweehonderd jaar oud moet zijn geweest, was eigendom van Baron van Hugenpoth die in Loenen vele bezittingen had. Jan Mom trouwde met Anne Broekhof en zette de boerderij voort van zijn schoonvader Jan Broekhof. Zijn zoon Tinus boerde verder.

Per jaar moest Tinus Mom 300 gulden huur betalen voor de oude boerderij. Daarbij was 4 hectare grond. Hij was de laatste boer want zijn zoon Henk voelde niets voor het boerenleven. Hij ging op een fabriek in Eerbeek werken.

Meestal is de Kleine Veenkamp dubbel bewoond geweest. Willem Hafkamp heeft er ook lang met zijn gezin gewoond. Van deze boerderij ging Hafkamp wonen aan de Voorsterweg op De Achterste Molen.

Baron Van Hugenpoth wilde weinig doen aan het onderhoud van de boerderij. Het met riet gedekte gebouw werd erg bouwvallig en Mom moest er zelf het nodige aan doen om het waterdicht te houden. Het bleef behelpen voor het gezin.

Boer Mom had meestal een drietal koeien, wat jongvee, kippen en een paard. Het laatst paard dat hij had was Nelly, een vurig Russisch paardje dat hij had gekocht van Jaap de Boer. Het dier kon werken als de beste.

De baron kreeg van de gemeente Apeldoorn in 1967 een goed bod op boerderij en landbouwgronden om hier woningbouw mogelijk te maken. De oprukkende nieuwbouwwijk Hackfort was hier dichtbij en de gronden van Mom waren hierbij zeer welkom. Met de afbraak van De Kleine Veenkamp ging weer een oude karakteristieke boerderij, met de bekende grote achterdeuren, in Loenen verloren.

Henk Mom, gehuwd met Truus Uit de Weerd kreeg de mededeling om de boerderij te verlaten. Wel kreeg hij de mogelijkheid om op de hoek van de Horstweg en Hackfortweg een nieuwe woning te bouwen. Ook zijn ouders gingen mee. Vele jaren heeft de familie Mom hier nog gewoond. Na het overlijden van Truus Mom werd het verkocht. Nu wordt het al enkele jaren door een jong gezin bewoond.