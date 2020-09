Repair Café Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – Vanwege het coronavirus is er sinds 5 maar geen Repair Café meer in Hoog-Keppel. Op donderdag 3 september gaat het café voor het eerst weer open in huiskamer van de St. Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Hiervoor is de ruimte waar het Repair Café wordt gehouden vergroot, waardoor er makkelijk 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de klanten onderling en tussen de klanten en de reparateurs.

Bezoekers van het Repair Café dienen bij binnenkomst eerst de handen te ontsmetten en zich vervolgens te laten registreren. Ontsmettingsmiddelen zijn op alle tafels en bij de ingang aanwezig.

Met de genomen maatregelen kan het Repair Café op een verantwoorde manier weer starten.

Het Repair Café is elke eerste donderdag van de maand geopend van 9.30 uur tot 12.00 uur.