DIEREN – Zaterdag 12 september is het Repair Café in de Oase in Dieren open van 14.00 tot 16.00 uur. Reparaties van huishoudelijke apparaten zijn mogelijk. Ook een fiets, rollator of kleding kan worden meegebracht.

Reparaties zijn kosteloos, maar een kleine vrijwillige bijdrage is altijd welkom, want het Repair Café Dieren draait zonder subsidie.

In verband met Corona moeten bij binnenkomst de handen gedesinfecteerd worden, daarna krijgen bezoekers een volgnummertje. Zij kunnen dan binnen of buiten wachten, maar de 1,5 meter moet altijd in acht genomen worden. Tot 15.45 uur kunnen reparaties worden aangemeld.