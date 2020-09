REBO ERA Makelaars nieuwe sponsor DVC Rebelle

DIEREN – Na twintig jaar heeft de Dierense volleybalvereniging Rebelle een nieuwe sponsor. RABO ERA Makelaars neemt het stokje over van Auto van Oort. De nieuwe sponsor werd afgelopen weekend gepresenteerd tijdens het openingstoernooi van de club. Daarbij werd ook afscheid genomen van André van Oort.

RABO ERA Makelaars is een van oorsprong Dierens bedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot een succesvolle onderneming met meer dan honderd medewerkers. De makelaardij opereert in dezelfde regio als waar Rebelle de volleybacompetitie speelt en dus was het voor de vereniging een logische keuze contact te zoeken met RABO ERA.

Een nieuwe hoofdsponsor betekent voor de vereniging een grote verandering. “Onze hoofdsponsor verbindt zijn naam aan de vereniging. Statutair blijven wij DVC-Rebelle heten, maar in al onze uitingen zullen wij de naam REBO ERA Makelaars Rebelle met trots voeren. De hoofdsponsor is ook sponsor van ons 1e herenteam”, aldus voorzitter Gerwin de Boer.

Tijdens het openingstoernooi werd afscheid genomen van André van Oort, die met zijn bedrijf Auto van Oort de club twintig jaar heeft gesteund. “André van Oort heeft Rebelle geholpen met ontwikkelen”, zegt De Boer. “We zijn in die periode vooral gegroeid in niveau. Nu speelt zowel heren-1 als dames-1 in de 3e divisie en enkele jaren geleden bereikte heren-1 zelfs de 1e divisie. Dat is knap voor een volleybalvereniging in een kleine plaats als Dieren. Je kan gerust stellen dat Andre van Oort daar als enthousiaste sponsor, die zelf ook af en toe een balletje speelt, een hele belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.”

De Dierense volleybalvereniging blijft met RABO ERA Makelaars inzetten op de ontwikkeling van de vereniging om zo voor een breed publiek volleybal te kunnen blijven aanbieden in Dieren.

Foto: Van links naar rechts: Lisanne Willems, Sjoerd Assink, Gerwin de Boer en André van Oort

