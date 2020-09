Raad Brummen vergadert ook na zomerreces voorlopig digitaal

BRUMMEN/EERBEEK – Op donderdag 3 september vindt vanaf 19.00 uur de eerste raadsvergadering van Brummen na het zomerreces plaats. De vergadering is voor iedereen live te volgen via www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.

Gestart wordt met de forumvergadering van de gemeenteraad. Over welke onderwerpen er op dat moment concreet een besluit wordt genomen hangt af van de uitkomsten van dit forum. Onderwerpen waarover de gemeenteraad nog verder met elkaar in debat wil, worden op de agenda gezet van de reguliere besluitvormende raadsvergadering op 17 september. Onderwerpen waarvoor dit niet het geval is, worden direct op 3 september als hamerstuk behandeld en besloten.

Naast vaste agendapunten zoals de vragenronde, informatie van de portefeuillehouders, ingekomen post en ter kennisname-stukken staan er nog tien inhoudelijke raadsvoorstellen op de agenda.

Zo worden de wensen en bedenkingen besproken over de conceptversie van de Regionale Energie Strategie. Verder staan er wat betreft Eerbeek de reparatie van het bestemmingsplan op de agenda en het Beeldkwaliteitsplan voor Lombok Zuid fase 2. Aan de raad wordt voorgesteld om het eerder genomen voorbereidingsbesluit centrumlocaties Brummen in te trekken. De VNOG heeft een Concept regionaal risicoprofiel en concept regionaal beleidsplan aangeleverd dat wordt behandeld. De raad gaat in gesprek over het vaststellen van de mandaatregeling en mandaatregister. Ook wordt gesproken over de benoeming van een lid voor de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Onderwijs en het aanwijzen van leden voor de Regioraad Regio Stedendriehoek. Als laatste staan tevens twee verordeningen op de agenda. Dit zijn de verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning en een wijzigingsvoorstel voor de verordening werkgeverscommissie.

In overleg met de raadsgriffier kan er schriftelijk of mondeling een mening of inspraakreactie geven worden . Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Inwoners die hier gebruik van willen maken kunnen uiterlijk 1 september contact opnemen met de griffie via tel. 0575 – 568233 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeld daarbij het telefoonnummer zodat de griffie contact kan opnemen.

Aansluitend op de forumvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over maximaal tien onderwerpen die op de agenda van het forum staan. Deze onderwerpen komen echter te vervallen wanneer in het forum wordt aangegeven dat besluitvorming wordt doorgeschoven naar 17 september 2020.

Op de gemeentelijke website www.brummen.nl kunnen de stukken worden bekeken welke bij de verschillende agendapunten horen. Mensen die niet over een computer beschikken kunnen binnenkort een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis.