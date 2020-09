DOESBURG – Dieke Theuns verzorgt lessen QiGong in Doesburg. Dit doet zij elke dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur bij Sportstudio S.P.A. aan de Kraakselaan 59. QiGong is een Chinese bewegingsleer met eenvoudige, vloeiende bewegingen waarin gewrichten en spieren worden ontspannen, losgemaakt en bewogen. Het helpt om soepel en fit te blijven en is geschikt voor alle leeftijden, ongeacht de fysieke conditie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een proefles via tel. 06-52633430 of info@acupunctuurpraktijkdoesburg.nl.