Proef met nieuwe manier van inburgeren in Brummen

BRUMMEN/EERBEEK – Op dinsdag 1 september zijn zeven statushouders in de gemeente Brummen gestart met hun inburgering. De manier waarop is uniek te noemen. Zij gaan vier dagen aan de slag om de Nederlandse taal te leren. Dit wordt afgewisseld met praktijkgericht leren. Het doel is deel te kunnen nemen aan de Brummense samenleving. De cursus en trainingen worden gegeven door Interbeek Support.

Statushouders worden hierin begeleid door Stichting Welzijn Brummen. Naast de asielprocedure, de huisvesting, het wennen en alle organisatorische zaken, komt het leren van de taal. Soms zijn deze mensen in het geboorteland niet eens naar school geweest. Nu zijn statushouders zelf nog verantwoordelijk om een school te vinden. Om de taal te leren, de inburgering af te ronden en mee te doen in de gemeenschap. Dit is veelal een school buiten de regio waar zij enkele dagdelen in de week naar toe moeten reizen. Het blijkt lastig om dit te combineren met werk of andere activiteiten in de lokale gemeenschap.

Deze pilot is in samenwerking met de gemeente Lochem in gang gezet als onderdeel van de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Deze wet gaat in op 1 juli volgend jaar. Gemeenten hebben vanaf dan de regie over de inburgering en het meedoen in de gemeenschap. Met behulp van de pilot wordt er alvast ervaring opgedaan met deze nieuwe taken. Het oppakken van de regie in de beginfase van de inburgering in afstemming met betrokken partijen.

Het doel is dat ook deze inwoners zichzelf kunnen redden en hun weg weten te vinden. De gemeente Brummen werkt in deze pilot samen met WerkFit Brummen, Stichting Welzijn Brummen, Team voor Elkaar, het Taalhuis en Interbeek Support. “We gaan kijken hoe deze vorm van begeleiding ervaren wordt door de statushouders en andere betrokkenen. Ook kijken we naar het behalen van de doelen. Zien we een verbetering in taalniveau? Lukt het om de stap naar werk of een andere activiteit te maken?”, aldus de gemeente

Mensen die nieuwsgierig zijn geworden of denken iets voor statushouders te kunnen betekenen, kunnen daarvoor contact opnemen met projectleider Majella Schreurs. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0573 – 28 93 49. Of mail naar m.schreurs@lochem.nl.

Foto: Marja Poldermans

Bijschrift: De deelnemers en hun begeleiders.