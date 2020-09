Plusbus Doesburg pakt de draad weer op

DOESBURG – De vrijwilligers van de Plusbus Doesburg hebben voorzichtig de draad weer opgepakt. Reizigers kunnen inmiddels weer (rolstoel)ritten aanvragen.

De Plusbus biedt aangepast vervoer voor inwoners van de gemeente Doesburg en omliggende dorpskernen in de directe omgeving. Dit is bedoeld voor inwoners van 55 jaar en ouder die moeite hebben met het gebruik van regulier vervoer en inwoners vanaf 12 jaar met een functiebeperking of die gebruik maken van een rolstoel.

De Plusbus biedt individueel vervoer van deur tot deur. Denk aan ritten naar familie of vrienden, het zwembad, het gemeentehuis, de huisarts of de supermarkt. Wie gebonden is aan een rolstoel, mag gratis een begeleider meenemen. Daarnaast worden gezamenlijke ritten aangeboden, bijvoorbeeld naar dagbesteding, zorgboerderij, vergaderingen van een ouderenbond of een andere activiteit.

Vanaf 1 juli zijn de dagbestedingen weer deels opgestart en voert de Plusbus al weer meer ritten uit. Ondertussen is ook het aantal gelijktijdig te vervoeren personen per busje aangepast. Alle zitplaatsen zijn weer beschikbaar, met uitzondering van de stoel achter en naast de chauffeur. Er kunnen dus weer meer mensen mee.

Natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan het vervoer verbonden. Zo zal iedere passagier vooraf moeten reserveren, wat bij de Plusbus al het geval was. Daarnaast is een mondkapje verplicht. Zonder mondkapje kan iemand niet worden vervoerd.

Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Een rit aanvragen kan op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur via tel.06 – 41917757.

plusbus.doesburg@gmail.com

www.plusbusdoesburg.nl