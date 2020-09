Pittige tijden voor de Bibliotheek Veluwezoom

DIEREN – Er hangen donkere wolken boven de Bibliotheek Veluwezoom: bezuinigingen. Intensief overleg van betrokken partijen en verzet van leden en bezoekers hebben helaas niet geleid tot het schrappen of het verlagen van de korting op de subsidie voor de Bibliotheek. Zij zijn daarom genoodzaakt om nu maatregelen te nemen.

In de komende jaren moet de Bibliotheek Veluwezoom in de gemeente in de gemeente Rheden ongeveer 10 procent bezuinigen, Deze forse bezuinigingen proberen ze voornamelijk te vinden in besparingen op huisvesting, een intensief traject dat niet 1-2-3 geregeld is. Maar ook in de dienstverlening moet de Bibliotheek aanpassingen doen. “Het is zaak om kosten te besparen en inkomsten te verhogen. Besparingen vinden we in: het versoberen van de collectie en in het beperken van de openingstijden. Inkomsten verhogen we – hopelijk – door de tarieven voor het gebruik van ruimtes in De Klipper in Oosterbeek te verhogen én door de abonnementstarieven van de Bibliotheek aan te passen. We zeggen nadrukkelijk ‘hopelijk’. Want het risico van het nemen van deze maatregelen is dat het aantal betalende leden van de Bibliotheek verder daalt. Wij weten maar al te goed dat het voor veel mensen niet mogelijk is om het lidmaatschap van de bibliotheek te betalen, ook al is het relatief goedkoop om lid te zijn van de Bibliotheek. Wij nemen deze maatregelen dan ook met pijn in het hart”, zegt Lianne Busser, directeur-bestuurder. “Maar het kan echt niet anders.”

Per 1 september worden de openingstijden in de bibliotheken in Dieren en Velp aangepast.

De Bibliotheek Dieren sluit op donderdagavonden om 18.00 uur, in plaats van 19.00 uur.

De Bibliotheek in Velp sluit op vrijdagavonden om 17.30 uur, in plaats van 20.00 uur,

De abonnementstarieven van de Bibliotheek worden per 1 januari 2021 aangepast. Meer informatie daarover volgt in het najaar.

De bibliotheek is met de gemeente Rheden in gesprek over eventuele herhuisvesting. “De problemen waren eigenlijk al substantieel genoeg, maar nu de coronacrisis er bij is gekomen, waardoor gemeenten er financieel nóg slechter voor staan dan vorig jaar, wordt het een hele uitdaging.”

www.bibliotheekveluwezoom.nl