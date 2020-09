Phion in Openluchttheater

ROZENDAAL – Op zondag 6 september komt het Phion Koperseptet naar Openluchttheater De Pinkenberg in Velp. Een ensemble van zeven koperblazers van het orkest creëert in klein verband een sfeer van kamermuziek en concentreert zich hierin op mooie details, perfect samenspel en een uitgebalanceerde samenklank. Een prachtige aanvulling op het vak van orkestmusicus. Op deze zomerse zondag brengen de koperblazers een mooi programma met werken van onder meer Henry VIII, Buonamente, Gerschwin, Weill en Reijngoud. Aanvang is 15.00 uur. Kaarten zijn alleen online te koop via www.depinkenberg.nl.