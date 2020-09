Paint it Black bij Kröller-Müller

HOENDERLOO – Van 19 september 2020 tot en met 28 februari 2021 presenteert het Kröller-Müller de tentoonstelling Paint it black, met als middelpunt een bijzonder werk van Armando: Zwart Water, een bassin gevuld met water in een vrijwel volledig verduisterde ruimte. Zwart water wordt omringd door werken uit de collectie waarin zwart een belangrijke rol speelt, van onder anderen Jo Baer, Ad Reinhardt, Richard Serra, Robert Smithson, Louise Nevelson, Francesco Lo Savio en Tony Smith.

De titel Paint it Black verwijst naar het gelijknamige nummer uit 1966 van The Rolling Stones maar moet, evenmin als in het nummer, niet al te letterlijk worden genomen. Het nummer verwijst naar persoonlijk leed, maar ook naar de onvrede van een jonge generatie met de toenmalige politieke en maatschappelijke verhoudingen. Dezelfde onvrede die ook leidde tot grote omwentelingen in de kunst. De meeste kunstwerken in de tentoonstelling zijn ontstaan in dezelfde periode.