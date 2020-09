OVE voelt zich gepasseerd in discussie over kleur van Piet

EERBEEK – De Ondernemersvereniging Eerbeek voelt zich gepasseerd door het gemeentebestuur, dat vorige week bekendmaakte te hopen op een ‘kleurrijke’ sinterklaasviering. Voorzitter Alice Weltevreden laat in een open brief aan het college weten dat zij van mening is dat de organisatoren eerst om een standpunt had moeten worden gevraagd. De Eerbeekse ondernemers verzorgen al sinds jaar en dag de sinterklaasintocht in het dorp.

Weltevreden uit verbazing en teleurstelling over het feit dat het college plotseling een standpunt had ingenomen rond de sinterklaasviering.”Was het niet beter geweest om dit standpunt eerst met de organisatoren van dit feest te delen en ook hun mening hieromtrent te vragen?”, vraagt ze in de brief. “De zwartepietendiscussie is tot nu toe redelijk aan Eerbeek voorbijgegaan, maar met het standpunt dat het college nu inneemt is het startsein voor deze discussie gegeven. Heeft het college enige moeite genomen om de temperatuur onder haar burgers te meten als het gaat om de kleur van de Pieten?” De voorzitster vindt dat het college ondoordacht en onzorgvuldig heeft gehandeld.

De gemeente Brummen laat weten de afgelopen maanden concrete vragen te hebben gehad van organisatoren van sinterklaasactiviteiten, onder andere over de kleur van Piet. “Onder andere namens de organisatie van de intocht en het Huis (te Eerbeek) van Sinterklaas in Eerbeek, zijn deze vraag gesteld. Maar dus ook van individuele inwoners die de gemeente vragen richting te geven alsook vanuit enkele scholen in onze gemeente”, meldt een woordvoerder. “Het college constateert dat onder zowel inwoners als ook organisatoren dus sprake is van een ‘worsteling’ als het gaat om de kleur van Piet en ziet dit in lijn van een trend die landelijk al verschillende jaren gaande is. Het college heeft geconstateerd dat ook de gemeente een inclusieve gemeente is en wil zijn. B en W benadrukken dat de uiteindelijke keus voor de kleur van Piet ligt bij de organisatie van het evenement, maar dat het college een meer kleurrijke invulling zou toejuichen.” De intocht van Sinterklaas wordt in de gemeente Brummen georganiseerd door de ondernemersverenigingen in Eerbeek en Brummen en een werkgroep van Hall Leeft.

Weltevreden haalt vervolgens de samenwerking tussen de OVE en de gemeente aan. “Al jarenlang proberen we in overleg met de gemeente een goed bereikbaar, levendig, mooi en centraal centrum met gelegenheid tot parkeren te realiseren, helaas nog steeds geen afdoende resultaat. Vele plannen zijn er al door ons als ondernemers en Eerbekenaren bij de gemeente neergelegd. Heel vaak zonder enig resultaat of vervolg. Wij streven naar een gezonde en vruchtbare samenwerking met de gemeente als het gaat om de inrichting van ons centrum, maar ook als het gaat om evenementen zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht. Een respectvolle omgang met elkaar is hierbij een belangrijke basis.” Volgens Weltevreden wordt er nu ook in deze discussie niet naar de ondernemers geluisterd, maar een ‘standpunt neergelegd dat verdragende gevolgen kan hebben voor het Eerbeekse sinterklaasfeest’.

Deze aantijgingen waren voor de gemeente Brummen aanleiding om direct contact op te nemen met de OVE. In een eerste gesprek hebben beide partijen geconstateerd dat ‘de toon van de open brief en het bredere ongenoegen dat OVE in de brief over het voetlicht brengt, aanleiding biedt om in goed overleg door te praten over de onderlinge samenwerking’, laat de gemeente weten. Er wordt binnenkort een afspraak gemaakt, waarbij wordt gedacht aan een college bezoek aan Eerbeek.

“Overigens heeft de OVE tijdens dit gesprek ook de hand in eigen boezem gestoken waar het gaat om haar interne communicatie, bestuurlijk was men niet op de hoogte dat er ook vanuit hun organisatie mondeling en schriftelijk vragen zijn gesteld naar het gemeentelijk standpunt over de intocht/Covid èn de kleur pieten’, aldus de gemeente. Vanuit zowel gemeente als OVE is aangegeven dat hiermee de kou uit de lucht is en constructief naar de toekomst wordt gekeken.

In de brief uit Weltevreden ook overigens haar ongenoegen over het feit dat ze het standpunt van het college via Facebook moest ontdekken. De gemeente geeft toe dat daar een fout is gemaakt. Het was zeker de bedoeling deze brief te versturen, voor de algemene bekendmaking, maar dit is door omstandigheden misgegaan.