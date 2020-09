Oud papier Eerbeek

EERBEEK – Zaterdag 5 september wordt er ten behoeve van muziekonderwijs in Eerbeek papier opgehaald door muziekvereniging Eendracht in wijk Eerbeekse Enk (1e zaterdag); dat is het gebied binnen de (incl.) Loenenseweg, Veldkantweg en de (excl.) Coldenhovenseweg. De containers dienen voor 08.30 uur klaar te staan met de handvatten richting de weg en met het papier in (!) de container.