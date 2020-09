Orgelmuziek in de Dorpskerk

RHEDEN – In de maand september worden er drie orgelconcerten gegeven op de Meere-orgels van de Dorpskerk in Rheden. De concerten zijn op de zaterdagavonden 12, 19 en 26 september. Op zaterdag 12 september opent de vaste organist van de Dorpskerk Piet Cnossen de serie. Hij zal muziek ten gehore brengen van onder andere Joseph Haydn, Johan Sebastiaan Bach, Johan Ludwig Krebs en Jehan Alain. Piet Cnossen (1946) voltooide zijn orgelstudie aan het Conservatorium te Arnhem bij Bert Matter in 1974 met het diploma Uitvoerend Musicus. Daarna studeerde hij Liturgiek en Kerkmuziek bij Dr. Hans van der Werff en Maarten Kooy in Utrecht.

Van 1971 tot 1986 was hij cantor / organist in Velp, en sinds 1986 is hij organist van de Dorpskerk te Rheden. Hij kent beide Meere orgels door en door en weet als geen ander de grote klankrijkdom van deze orgels tot klinken te brengen. Hij geeft regelmatig orgelconcerten in binnen- en buitenland. Zijn specialisaties zijn barokmuziek en avant-garde orgelmuziek uit de twintigste eeuw.

Het concert begint om 19.30 uur. De entree is 8 euro; na afloop is er koffie.

Reserveren kan via www.dorpskerkrheden.nl of via mail naar cultuur@dorpskerkrheden.nl