Open dag bij beeldend kunstenaar

DREMPT – ZeppGerritsen, het bedrijf van beeldend kunstenaar Frans Gerritsen houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september open dagen van 11.00 tot 16.00 uur. Gerritsen is naast kunstenaar ook docent beeldende vorming. Verder verzorgt hij workshops, cursussen en bedrijfsuitjes in beeldhouwen, bronsgieten en boetseren. De cursussen zijn ‘coronaveilig’, laat Gerritsen weten. Hij geeft mensen persoonlijke begeleiding bij het ontdekken van hun eigen creatieve en persoonlijke stijl en leert beeldhouwen in steen, hout of werken met glas. ZeppGerritsen is te vinden aan de Rijksweg 25 in Drempt.

tel. 06-13572476

www.zeppgerritsen.nl