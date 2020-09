Open dag bij atelier de Timmi

DOESBURG – Op zondag 6 september waren de deuren van atelier de Timmi in Doesburg geopend om het werk van Janny Jaspers te tonen en informatie te geven over de leergang ‘experimenteren met kunst’ die in het atelier wordt aangeboden.

Janny vertelt op aanstekelijke wijze over haar werk en over hoe zij zelf haar opleiding aan de Minerva kunstacademie heeft ervaren: “Tijdens de opleiding aan de kunstacademie werd ik aangezet tot experimenteren, steeds weer nieuwe dingen uitproberen om verder te komen dan datgene wat je al kunt. Deze werkwijze wil ik graag overbrengen in mijn leergang ‘experimenteren met kunst’. Ik stimuleer mensen die hier komen om vormen, materialen, kleuren en composities te onderzoeken en los te komen van vaste patronen.”

De leergang bestaat uit één dagdeel per week en start vanaf maandag 14 september. Elke deelnemer krijgt individuele begeleiding.

www.atelierdetimmi.nl

tel. 06-53515497