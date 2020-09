Opbrengst collecte nierstichting

DE STEEG – Van 13 tot en met 20 september vond in De Steeg de collecte van de Nierstichting plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor mensen met een nieraandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 571.25 euro opgeleverd. Alle bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren. En dat is hard nodig, want een nierziekte beperkt je leven blijvend. Daarom zet de Nierstichting alles op alles voor onderzoek naar meer succesvolle transplantaties.