Op zoek naar paddenstoelen

EERBEEK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen verzorgen woensdag 30 september een wandeling waarbij de deelnemers op Landgoed Huis te Eerbeek op zoek gaan naar paddenstoelen. Sommige soorten dragen rokjes, andere hebben kale koppen of zijn slijmerig. Er zijn erbij die stinken en sommige ruiken zoetig. Mooi of lelijk, allemaal hebben ze een functie in de natuur. De boswachter raadt aan een spiegeltje mee te nemen, zodat ook de onderkant van de paddenstoelen goed bekeken kan worden. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Korenmolen in Eerbeek en duurt ongeveer 2 uur. Online reserveren is verplicht en kan via www.glk.nl/activiteiten.