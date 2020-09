Ook musea open tijdens Culturele Zondag Doesburg

DOESBURG – Op zondag 4 oktober kunnen bezoekers aan de Culturele Zondag opnieuw in en om de historische binnenstad van Doesburg een inspirerende route volgen langs ateliers en musea. Meer dan de helft van de deelnemers opent tussen 12.00 en 17.00 uur de deuren.

In Streekmuseum De Roode Tooren is de expositie Doesburg in de Tweede Wereldoorlog te zien. Aan de hand van thema’s als bezetting, voedselvoorziening, verzet en verraad, Joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door de Canadezen op 16 april 1945 wordt nader ingegaan op de betekenis van de oorlog voor de stad en zijn inwoners. Bezoekers kunnen ook kijken naar de documentaire Het drama van Doesburg, over de dramatische gebeurtenissen op 20 april 1944 in de Koepoortstraat.

Het veelbezochte Museum Lalique is gewijd aan het werk van René Lalique, de Leonardo da Vinci van de juwelen en de glaskunst. Daarnaast is er onder de titel Koninklijk Licht een tentoonstelling van koninklijke geschenken en lichtontwerpen van Lalique.

In het Gildehof is sinds kort een dependance van het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum gevestigd. Het is gezellig en leerzaam voor zowel kinderen als volwassenen. Door de expositie van oude gebruiksvoorwerpen, foto’s en prachtige schaalmodellen van oude treinen en bussen krijgen bezoekers een goed beeld van het openbaar vervoer uit het verleden. Daarnaast bestaat de collectie ook uit speelgoed, voornamelijk antiek. De jeugd kan zelf een treinbaan bouwen met locomotiefjes en wagonnetjes.

Aan de rand van het centrum bevindt zich de Historische Drukkerij De Arend. Bezoekers krijgen hier informatie over het eeuwenoude ambacht van boekdrukkers en zetters. De drukpers zal volop in bedrijf zijn. Tevens zijn er tientallen kleurrijke olieverfschilderijen, aquarellen en pentekeningen te bewonderen en tegen een schappelijke prijs te koop. De collectie van de onlangs op 101-jarige leeftijd overleden Jochem Niks bestaat onder meer uit landschappen, boerderijen, stadsgezichten en stillevens (foto).

In Galerie Grietje zijn van Helmi de Vaan twee beelden te zien, die gemaakt zijn in het kader van 75 jaar Vrijheid. Geïnspireerd door een van die werken heeft Rob Hammink, stadsdichter van de gemeente Doesburg, een gedicht gemaakt. Nieuw in de galerie zijn schilderijen van Maureen Rombach (Breda) en René van Dantzig (Amstelveen). Maureen Rombach haalt haar inspiratie uit de natuur (het Mastbos) in haar omgeving. René van Dantzig schildert structuren uit de natuur, zoals half gesmolten sneeuw en gebarsten ijsvlakten. Daarnaast is er de vaste expositie met etsen en beelden van Helmi de Vaan en glasobjecten van Ellen Schut (Zeddam).

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke adressen op 4 oktober gesloten zijn. Omdat overal rekening moet worden gehouden met de coronamaatregelen, is er een beperking aantal bezoekers per locatie toegestaan. Dit kan betekenen dat belangstellenden even buiten moeten wachten als er binnen al veel mensen zijn. Acanthus, het podium voor klassieke muziek, kan nog niet bezocht worden.

www.culturelezondagdoesburg.nl