Ons Genoegen Giesbeek ruimt zwerfafval op

GIESBEEK – HSV Ons Genoegen Giesbeek doet zaterdag 19 september mee mee met de WorldCleanup Day in de gemeente Zevenaar. World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Elk jaar coördineert de Plastic Soup Foundation deze dag in Nederland.

De hengelsportvereniging zoekt nog mensen die willen meehelpen. De gemeente Zevenaar zorgt voor knijpers, vuilniszakhouders, vuilniszakken, hesjes, handschoenen en het ophalen van het verzamelde afval.

Mensen die mee willen doen, kunnen zich voor 16 september aanmelden bij Harry Knuman via mail h.knuman@upcmail.nl of via tel. 06-52412631. Er wordt zaterdag 19 september om 8.30 uur verzameld bij het clubgebouw van HSV Ons Genoegen, Landaansestraat 6b in Giesbeek. De actie duurt tot ongeveer 12.00 uur.