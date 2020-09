RHEDEN – Op vrijdag 18 september houdt de Dorpskerk in Rheden een online Quiz Night. Iedereen kan veilig vanaf de bank deelnemen aan de quiz. “Bijbelkennis is handig, maar met algemene kennis komt u verder. Diverse bekende televisiepersoonlijkheden, een youtuber, markante personen en bijzondere mensen zullen voorbij komen met uiteenlopende vragen. Uiteraard ontvangt de winnaar van de quiz een mooie prijs”, meldt de organisatie.

De online Quiz Night begint om 20.30 uur. Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen. Op de website www.dorpskerkrheden.nl is de link naar de live uitzending en alle verdere informatie te vinden.

