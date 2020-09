Onderzoek Brummen Spreekt over communicatie én omgevingswet

GEM. BRUMMEN – Tot en met vrijdag 17 september kunnen deelnemers van het inwonerspanel ‘Brummen Spreekt’ de vragen en stellingen invullen over twee aansprekende onderwerpen. Allereerst worden er vragen gesteld over het onderwerp ‘informatie van en communicatie met de gemeente Brummen’. Aansluitend kunnen de panelleden enkele vragen beantwoorden over de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt. Inwoners die nog geen panellid zijn kunnen zich nog aanmelden via www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding worden de vragen toegestuurd.

De gemeente Brummen is verantwoordelijk voor heel veel taken. Of het nu gaat om het beheer van de openbare ruimte, het verlenen van subsidie, ontheffingen en vergunningen of het stimuleren van gewenste sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Taken waarbij de inbreng, samenwerking en medewerking van inwoners, ondernemers en andere partners vaak cruciaal is. Goede informatie en wederzijdse communicatie zijn dan ook een belangrijke succesfactor. Om dit te bereiken verricht de gemeente allerlei inspanningen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van informatie- en inspraakavonden tot het verspreiden van nieuws via websites en de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis.

Voldoen de communicatie inspanningen van de gemeente? Voelt u zich vertegenwoordigd door de lokale bestuurders? Wat vindt u van informatievoorziening via sociale media en website? Zomaar een aantal vragen waarop het gemeentebestuur graag de mening van haar inwoners wil horen. Dit met het doel om de informatievoorziening nog beter op de wensen van inwoners af te stemmen en de wederzijdse communicatie tussen gemeente en inwoners, ondernemers en andere partners te verbeteren.

Net zoals andere gemeenten is Brummen bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Een nieuwe (landelijke) wet die in 2022 in werking treedt. Deze nieuwe wet en vooral de omgevingsvisie die daarbij hoort vormt straks de basis voor initiatieven en de uitvoering van projecten. Dit heeft dus alles te maken met hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet. Graag hoort het gemeentebestuur via Brummen Spreekt wat leden op dit moment al over de Omgevingswet weten en hoe ze inwoners kunnen betrekken bij de invoering hiervan.

Iedereen van 16 jaar en ouder die woont of werkt in de gemeente Brummen kan gratis lid worden van Brummen Spreekt. De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Het panel bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1.100 panelleden. De onderzoeken worden uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor ‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.