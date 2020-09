Oecumenische dienst in Brummen

BRUMMEN – De Raad van Kerken houdt zondag 20 september een Oecumenische dienst in de Oude Kerk in Brummen. Deze begint om 10.00 uur. In deze dienst wordt stilgestaan bij de Vredesweek en het thema is dan ook ‘vrede verbindt verschil’. Predikant Gerard van der Burg gaat voor. Joop Neijenhuis bespeelt het orgel. Vier zangers van de gezamenlijke kerken zingen en Cisca van Middelkoop is dirigent.