Nostalgie in Hallse Enk

HALL – Joop Huisman uit Klarenbeek is geen boer, maar houdt wel van de werkzaamheden op het land. Het liefst met een paard. Vorige week konden de bewoners van Hall zien dat de tijden van weleer voor korte tijd even waren teruggekomen.

Weide- en bouwland worden tegenwoordig met zware trekkers bewerkt voor het maaien en oogsten. Paarden ziet men maar zelden meer op het land. Joop Huisman houdt ervan om met een paard over het bouwland te lopen. In een stuk akkerland in de Hallse Enk werd rogge gezaaid en dit moest onder het zand worden gewerkt om te laten ontkiemen en opgroeien. Veehandelaar Huisman kwam met paard en eggen naar deze plek om deze klus uit te voeren. Het paard en zijn baas hadden er veel plezier in en stapten flink voort over het bouwland. Het nostalgisch tafereel trok veel bekijks.