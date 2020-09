Normale openingstijden bibliotheek

BRUMMEN – De bibliotheken in Brummen en Eerbeek zijn vanaf 1 september weer open volgens de reguliere openingstijden.

RIVM-richtlijnen over hygiëne en de 1,5 meter gevolgd. Daarom nog steeds het verzoek om bij binnenkomst van de Bibliotheken de handen te desinfecteren. En vervolgens een mandje te pakken om de uitgezochte boeken in te leggen.Het is op dit moment ook weer mogelijk om gebruik te maken van de computerwerkplek en in een papieren beker kan koffie gehaald worden. Met het oog op de herfst en verandering van het weer worden maatregelen genomen om de panden goed te blijven ventileren.