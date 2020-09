Nog even geen carnaval in Rheden

RHEDEN – Tijdens de ledenvergadering van de Rhedense carnavalsvereniging De Heiknüuters, op donderdag 3 september, is besloten dat alle activiteiten van 2020 worden afgelast in verband met de coronacrisis. Ook de geplande activiteiten in het kader van het 44-jarig jubileum zijn opgeschort. “Afhankelijk van de overheidsrichtlijnen wordt bekeken op welke wijze er activiteiten gehouden kunnen worden in het komende seizoen”, laat de vereniging weten.