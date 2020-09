NIO praat mee over begrenzing in vrijwilligerswerk

RHEDEN/ROZENDAAL – Het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) brengt tijdens de netwerkbijeenkomst van woensdag 7 oktober het volgende thema onder de aandacht: ‘Begrenzing in vrijwilligerswerk’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden die ondersteuning bieden via zorg- en welzijnorganisaties of -initiatieven.

Alphons Ensink, begeleidingsdeskundige, maatschappelijk werker en coach op het gebied van onder andere ouderenzorg, behandelt deze middag het thema over begrenzing in vrijwilligerswerk. Dit thema is uitgekozen omdat de kerngroep van het NIO vanuit de achterban signalen ontving over de tweestrijd waarmee vrijwilligers regelmatig te kampen hebben.

Bij diverse organisaties loopt het aantal vrijwilligers terug. Er wordt een beroep gedaan op een kleiner vrijwilligersbestand. Vrijwilligers doen hun werk met veel liefde en plezier, waardoor soms het nee-zeggen best lastig is. Er zijn immers ook andere privé-afspraken of misschien heeft iemand gewoon even niet zo’n zin in een bepaalde klus. Er is een grens aan het aantal uren van de inzet, maar ook wat iemand als vrijwilliger kan doen voor het een verantwoordelijkheid wordt van professionals.

Tijdens deze avond wordt besproken hoe een vrijwilliger om kan gaan met deze begrenzing om het werk leuk en behapbaar te houden. Na de inleiding wisselen de aanwezigen over dit belangrijke thema hun ervaringen uit. Tips zullen ongetwijfeld over en weer gaan, aldus de organisatie.

Met het organiseren van netwerkbijeenkomsten brengt het NIO vrijwilligers bij elkaar zodat zij elkaar leren kennen en elkaar in het vrijwilligerswerk lokaal gaan vinden. Bovendien ervaren vrijwilligers het onderling uitwisselen van ervaringen als ondersteunend. Vanuit dit netwerk stimuleert het NIO samenwerking tussen lokale informele hulpvragen en activiteiten.

Deze bijeenkomst vindt plaats in Partycentrum Ons Huis aan het mr B. van Leeuwenplein te Rheden. De inloop is vanaf 15.15 uur met koffie en thee, het programma start om 15.30 uur. Om op een juiste manier met de richtlijnen rondom het coronavirus om te gaan, zijn belangstellenden verplicht zich van tevoren aan te melden. Graag voor 3 oktober. Dit kan via het secretariaat: netwerknio@gmail.com of via tel. 06 – 36324778.