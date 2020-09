Nieuwkomers ondertekenen participatieverklaring

BRUMMEN – Ondanks alle maatregelen omtrent het coronavirus, was het voor drie nieuwkomers Olga, Nahle en Khadejia toch mogelijk om hun participatieverklaring in de gemeente Brummen te ondertekenen. Vanaf 2017 moeten alle nieuwkomers in Nederland verplicht hun participatieverklaring ondertekenen. Zo ook in de gemeente Brummen. Stichting Welzijn Brummen verzorgt, in opdracht van de gemeente Brummen, de begeleiding van deze participatieverklarings-trajecten. In een drietal bijeenkomsten worden Nederlandse waarden en normen besproken, de Nederlandse Grondwet en de algemene ‘spelregels’ van omgaan met elkaar in Nederland.