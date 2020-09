Nieuwe voorzitter voor Bridgeclub Doesburg

DOESBURG – Na 27 jaar in de Onderbouw speelt Bridgeclub Doesburg met ingang van september zijn wedstrijden in de Gasthuiskerk. En dat is niet de enige verandering bij de start van het nieuwe seizoen. Landa de Graaf geeft na 14 jaar bestuurswerk, waarvan 5 jaar als voorzitter, het stokje door aan Hugo Cornelissen.

Tijdens de jaarvergadering droeg Landa de Graaf de voorzittershamer officieel door aan Huge Cornelissen. Zij kreeg als blijk van waardering een beeldje dat werk gemaakt door de Doesburgse kunstenaar Marga Bles. Saillant detail is dat de nieuwe voorzitter, Hugo Cornelissen, tot twee jaar geleden niet eens kon bridgen. Dat is inmiddels wel anders!

Op 8 september werd voor de eerste keer proefgedraaid in de nieuwe locatie. De leden waren er erg aan toe om weer te spelen, maar het was even uitproberen hoe dit zou moeten in tijden van corona. In een proefopstelling van tien paren, aan vijf tafels, met ontsmettende handgel binnen bereik en met vooraf bepaalde looproutes na elke tafelwissel, hadden de bridgers de routine snel te pakken. Aan elke tafel was er wel iemand die verzuchtte hoe fijn het was om weer gewoon lekker aan tafel te kunnen spelen.

De komende vier weken gaat de club met twee lijnen spelen, dus met veertig personen. Dat is logistiek meteen een stuk ingewikkelder, maar BC Doesburg wil binnen de regels zo snel mogelijk weer gezellig kunnen bridgen. Voor leden die het nog niet aandurven blijft de mogelijkheid bestaan om op dinsdagavond mee te doen via Stepbridge. Helaas kan de populaire Kroegentocht dit jaar niet doorgaan.

De voorbereidingen om met de bridgecursus te starten zijn in volle gang. De cursus is op maandagmiddag en donderdagochtend plaats op het Sportpark. Wie zin heeft om te leren bridgen, of wie denkt wel een opfrisser te kunnen gebruiken, kan zich melden via dddoesburg@gmail.com. Dat deed Hugo Cornelissen twee jaar geleden ook, en die is nu voorzitter.