BRUMMEN – Lokale partij Lokaal Belang in de gemeente Brummen heeft twee nieuwe bestuursleden. Sandra Voskamp en Martin van Motman uit Eerbeek en Jan Veldkamp uit Brummen zijn tijdens de algemene ledenvergadering benoemd. Van Motman is de nieuwe voorzitter.

Lokaal Belang heeft sinds kort een nieuwe website. Hier kunnen inwoners alle nodige informatie vinden over de lokale partij.

www.lokaalbelangbrummen.nl